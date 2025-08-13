Hơn 400 xe KIA gặp sự cố chết máy, hãng bảo hành chưa dứt điểm

Những lo ngại đang gia tăng sau đợt triệu hồi hơn 137.000 xe KIA Seltos và Soul, khi Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết (ODI) thuộc Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đặt nghi vấn về hiệu quả của đợt triệu hồi này. Sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại, cơ quan này đã mở một cuộc điều tra để rà soát lại.

Đợt triệu hồi trên vốn dành cho các mẫu Soul và Seltos đời 2021-2023 trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít. KIA phát hiện vòng găng pít-tông trên một số động cơ này có thể đã bị lỗi trong quá trình sản xuất.