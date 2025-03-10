Hơn 4 triệu tỷ đồng cho vay bất động sản

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu và ban hành ngay chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi để mua nhà, riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã giải ngân được gần 19.335 tỷ đồng. Ngoài ra, NHNN cùng các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực để phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số.

Riêng về tín dụng bất động sản, bà Hà Thu Giang cho hay, tính đến cuối tháng 8/2025, tín dụng bất động sản đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 19%. Theo bà Giang, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản khá phù hợp với diễn biến gần đây, khi Chính phủ và Quốc hội cùng các bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; đồng thời, NHNN thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm.