Hơn 300 học sinh THCS bị 'lỗi dữ liệu' bảo hiểm y tế, phụ huynh đứng ngồi không yên

Sau khi báo cáo lên, nhà trường đã mời cơ quan Bảo hiểm Xã hội giải thích cho phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những lời giải thích từ phía bảo hiểm chưa thỏa đáng, khi dữ liệu hạn sử dụng BHYT của con em họ trong hơn 10 ngày liên tục “nhảy múa”, khiến phụ huynh thêm một lần bất an.

﻿Dữ liệu BHYT của nhiều học sinh tại Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (Phường Bình Trưng, TP.HCM) đang gặp tình trạng “lỗi dữ liệu”

Cụ thể, sự việc bắt đầu từ ngày 11/9, một số phụ huynh phát hiện khoảng 2/3 học sinh của một lớp Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (Phường Bình Trưng, TP.HCM) gặp tình trạng “lỗi dữ liệu” trong hệ thống BHYT, khiến thẻ của các em hiển thị hết hạn ngay khi năm học mới vừa bắt đầu.

Sự cố khiến nhiều phụ huynh lo lắng quyền lợi khám chữa bệnh của con em bị ảnh hưởng. Theo phản ánh, dù đã đóng đầy đủ phí BHYT theo quy định, nhưng khi tra cứu trên cổn ﻿ g thông tin của Bảo hiểm Xã hội, kết quả vẫn hiện trạng thái “không còn giá trị sử dụng”.

Bước đầu, phụ huynh phát hiện thẻ BHYT của 24/34 học sinh trong lớp chưa được gia hạn kể từ ngày 01/01/2025. Khi liên hệ giáo viên chủ nhiệm, họ nhận được phản hồi từ nhà trường rằng “do hệ thống lỗi”.

Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình vì việc tra cứu trên website của cơ quan nhà nước là công khai, minh bạch. Họ đề nghị nhà trường trao đổi lại với bảo hiểm xã hội khu vực để làm rõ, song được trả lời rằng sẽ tiến hành cập nhật, gia hạn cho học sinh. Đáng nói, phản hồi “hệ thống lỗi” đã được lặp lại nhiều lần.

Trước đó, sự việc từng được phản ánh một cách đơn lẻ. Một phụ huynh đưa con đi khám thì phát hiện thẻ hết hạn. Sau đó, tổ y tế trường mới báo bảo hiểm gia hạn cho học sinh từ ngày đi khám (21/5/2025). Không chỉ một trường hợp, nhiều phụ huynh cho biết còn có 2 học sinh khác rơi vào tình trạng tương tự từ tháng 3 - 4/2025.

Sau ngày 11/9, khi phụ huynh đồng loạt phản ánh, dữ liệu BHYT của các học sinh hết hạn được gia hạn ngay, từ ngày 01/07/2025 đến 31/12/2025, với thời hạn 5 năm liên tục đến năm 2030. Tuy nhiên, cách gia hạn này khiến thẻ BHYT của các em không còn được cập nhật thời hạn 5 năm liên tục.

Sau sự việc, phụ huynh đã gửi đơn “cầu cứu” lên Ban VOV Giao thông quốc gia – Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên đã liên hệ với nhà trường và BHXH khu vực Cát Lái để làm rõ thắc mắc.

Đại diện nhà trường xác nhận có sự việc và cho biết đang chờ phía Bảo hiểm Xã hội cập nhật “lỗi hệ thống”.

Trong khi đó, BHXH khu vực Cát Lái thông tin đang xin ý kiến chỉ đạo phát ngôn từ BHXH TP.HCM.

Nhóm phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.