Hơn 300.000 vụ tấn công khai thác lỗ hổng nhắm vào doanh nghiệp Việt nửa đầu 2025

Theo báo cáo mới công bố của Kaspersky, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống bảo mật của hãng đã ngăn chặn hơn 301.880 vụ tấn công khai thác lỗ hổng nhằm vào các doanh nghiệp tại Việt Nam - tương đương khoảng 1.600 vụ mỗi ngày.

Con số này đưa Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về số vụ khai thác lỗ hổng, chỉ sau Indonesia (524.657 vụ).

Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về số vụ tấn công khai thác lỗ hổng nửa đầu năm 2025. Ảnh: Kaspersky

Các chuyên gia của Kaspersky cho biết, những cuộc tấn công khai thác (exploit) thường lợi dụng các lỗ hổng trong phần mềm, hệ điều hành hoặc ứng dụng chưa được vá lỗi.