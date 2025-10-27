Hơn 30 UAV tập kích Moscow, Nga đóng cửa 2 sân bay

Cuộc tấn công buộc Nga phải đóng cửa 2 trong số sân bay của thành phố. Trong thông báo trên Telegram, Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, đây là cuộc tập kích quy mô lớn, với sự tham gia của 37 máy bay không người lái.

Khói bốc lên trên các tòa nhà gần Moscow trong một cuộc tấn công bằng UAV trong đêm 26, rạng sáng 27/10. Ảnh: Astra

Trong vòng 5 giờ đồng hồ, bắt đầu từ gần 22h tối 26/10 (theo giờ Moscow), các đơn vị phòng không của Nga đã vô hiệu hóa hơn 30 máy bay không người lái của đối phương. Hiện, lượng cứu hộ đang làm việc tại các địa điểm có mảnh vỡ rơi xuống.

Theo kênh Telegram SHOT, các vụ nổ đã được nghe thấy trên khắp quận Ramensky, Podolsk, Klimovsk, Domodedovo, Kolomna và Troitsk nằm ở phía nam và đông nam Moscow.

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsiya cho biết sân bay lớn Domodedovo và sân bay nhỏ hơn Zhukovsky tại Moscow đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn hàng không. Hai sân bay này cách Moscow khoảng 40 km về phía nam và đông nam. Không có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Hiện Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về cáo buộc trên.