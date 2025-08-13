Hơn 200 triệu người chất vấn Triệu Lộ Tư

Người xem cũng phát hiện trong buổi livestream Triệu Lộ Tư nhắn tin với bạn, bàn bạc xem sẽ đẩy sản phẩm nào lên sóng tiếp theo. Trong khi trước đó Triệu Lộ Tư cho biết cô chỉ muốn giới thiệu các sản phẩm từ người nông dân mà cô dùng thấy tốt và không nhận phí quảng cáo.

Vì vậy, công chúng nghi ngờ Triệu Lộ Tư dựa vào phương thức "hỗ trợ nông sản" để giới thiệu sản phẩm do chính công ty của mình sản xuất. Đồng thời, công ty này từng chia sẻ giấy chứng nhận được Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây trao tặng danh hiệu "Đại sứ hỗ trợ nông dân", vào tháng 6. Tuy nhiên, khi phóng viên của Tiền Giang Video (là một kênh truyền thông thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc) liên hệ với nhân viên Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, họ cho biết "Chúng tôi chưa bao giờ cấp loại giấy chứng nhận như vậy" và con dấu trên giấy chứng nhận là giả.

Sau lùm xùm, Triệu Lộ Tư tiếp tục xuất hiện trên MXH Tiểu Hồng Thư, nhưng không phủ nhận việc làm giả con dấu, mà chỉ trích đơn vị truyền thông đã truy tìm cặn kẽ việc con dấu là thật hay giả. Nữ diễn viên cũng thừa nhận công ty sản xuất nước ép táo có liên quan đến cô.