Hơn 200 lãnh đạo và chuyên gia kêu gọi 'lằn ranh đỏ' cho AI trước năm 2026

Ngày 23/9, hơn 200 cựu nguyên thủ, nhà ngoại giao, nhà khoa học đoạt giải Nobel cùng nhiều chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) đã ký vào sáng kiến kêu gọi xây dựng “lằn ranh đỏ toàn cầu” cho AI.

Các nhà lãnh đạo và chuyên gia kêu gọi thiết lập ranh giới phát triển AI trước khi quá muộn. Ảnh: The Verge

Sáng kiến này, do Trung tâm An toàn AI của Pháp (CeSIA), The Future Society và Đại học UC Berkeley khởi xướng, nhằm kêu gọi các chính phủ đạt thỏa thuận quốc tế về những giới hạn tuyệt đối mà AI không bao giờ được phép vượt qua trước cuối năm 2026.