Hơn 200.000 tựa game Android đã có thể chơi trên máy tính

Google vừa công bố hàng loạt nâng cấp mới cho cửa hàng Play Store, với sự xuất hiện dày đặc của trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty nhấn mạnh lần “đại tu” này nhằm xây dựng trải nghiệm hoàn toàn xoay quanh người dùng, mang đến nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng cùng thông tin kịp thời trong những thời điểm quan trọng nhất.

Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Google Play Games Aurash Mahbod nhấn mạnh: "Với hơn 4 tỷ người dùng, Google Play là một cửa ngõ quan trọng để khám phá các ứng dụng, trò chơi, sách, phim, TV và nội dung văn hóa mới nhất”. Ông chia sẻ tham vọng “giúp tất cả người dùng tương tác với các ứng dụng và nội dung thúc đẩy nhu cầu và sở thích của họ".

Bằng cách làm cho Play Store có tính tương tác và cá nhân hóa cao hơn, Google hy vọng sẽ tăng tỷ lệ giữ chân người dùng và thời gian dành cho cửa hàng.