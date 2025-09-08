Hơn 20 xe sang rỉ sét, phủ bụi nhiều năm được chào bán giá hàng tỷ đồng

Cơ hội hiếm có dành cho những người đam mê xe cổ khi sắp có một “kho báu” gồm hàng loạt xe Jaguar, MG hiếm và nhiều mẫu xe mang tính biểu tượng. Chúng bị cất giấu trong một nhà kho suốt hàng chục năm, hiện đang chuẩn bị được đưa ra đấu giá.

Bộ sưu tập này vốn của một thợ máy chuyên nghiệp - bao gồm xe sang, mô tô, phụ tùng và dụng cụ - sẽ được bán đấu giá vào tháng tới, trong đó có những chiếc dự kiến đạt giá tới 80.000 bảng Anh (hơn 2,8 tỷ VNĐ).

Trong số những chiếc xe cổ sắp được bán, nổi bật nhất là chiếc Jaguar XK140 Roadster 1956 với tổng thể ít bị xuống cấp và có thể bán được với giá không dưới 37.000 bảng Anh (khoảng 1 tỷ VNĐ).