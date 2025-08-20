Hơn 2.000 cô trò Hà Nội xếp cờ Tổ quốc phủ đỏ sân trường

Sáng 20/8, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm thành lập Bộ GD-ĐT (28/8/1945 - 28/8/2025).
Tại đây, hơn 2.000 giáo viên và học sinh đã cùng nhau xếp thành hình lá cờ Tổ quốc phủ kín sân trường.
Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn gieo vào tâm hồn mỗi thế hệ trẻ ngọn lửa của tình yêu quê hương, đất nước, ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với tương lai dân tộc và khát vọng vươn cao, đưa Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu. Đó cũng chính là lý do nhà trường thực hiện tiết giáo dục truyền thống đầu tiên của năm học 2025-2026 đặc biệt này.
Nhắn nhủ tới học sinh, bà Thúy cho hay các học sinh thế hệ gen Z đang được lớn lên ở một đất nước hòa bình, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới công nghệ không biên giới.
“Trên hành trình ấy, tôi mong các em hãy giữ cho mình một trái tim nóng - một khối óc sáng và đôi tay bền bỉ, để tiếp nối tinh thần của cha ông ta, của thế hệ đi trước. Hãy học tập để trở nên giỏi giang, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, và sống để cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc. Hãy để khát vọng của tuổi trẻ hòa vào nhịp đập sôi động của dân tộc, để màu cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trên bầu trời hôm nay, mà còn rực rỡ trên những đỉnh cao mới mà chính các em sẽ cùng nhau chinh phục”, bà Thúy chia sẻ.
Nhân dịp này, nhà trường cũng mời ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Lê Anh Dũng, NSND Thu Huyền đến để giao lưu với các giáo viên và học sinh.
Theo bà Thúy, đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa chủ trương của Bộ GD-ĐT về việc huy động nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên chuyên nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống.
“Các nghệ sĩ đã mang đến những lời ca, tiếng hát, khích lệ tinh thần dân tộc và truyền lửa cho học sinh qua những giai điệu hào hùng về Tổ quốc. Tôi tin rằng những điều đó sẽ góp phần làm trỗi dậy những giá trị và khát vọng dân tộc trong mỗi em”, bà Thúy nói.