Hơn 2.000 cô trò Hà Nội xếp cờ Tổ quốc phủ đỏ sân trường

Nhắn nhủ tới học sinh, bà Thúy cho hay các học sinh thế hệ gen Z đang được lớn lên ở một đất nước hòa bình, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới công nghệ không biên giới.

“Trên hành trình ấy, tôi mong các em hãy giữ cho mình một trái tim nóng - một khối óc sáng và đôi tay bền bỉ, để tiếp nối tinh thần của cha ông ta, của thế hệ đi trước. Hãy học tập để trở nên giỏi giang, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, và sống để cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc. Hãy để khát vọng của tuổi trẻ hòa vào nhịp đập sôi động của dân tộc, để màu cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trên bầu trời hôm nay, mà còn rực rỡ trên những đỉnh cao mới mà chính các em sẽ cùng nhau chinh phục”, bà Thúy chia sẻ.