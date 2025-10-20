Hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 10 ngày ở TPHCM

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, CSGT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm liên tục trong ngày, tăng cường mạnh mẽ trong các khung giờ cao điểm - từ 12h đến 24h. Việc tuần tra sẽ áp dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang, cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, đảm bảo khép kín địa bàn.

Song song với việc xử lý nghiêm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân. CSGT đẩy mạnh áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...

Bên cạnh đó, CSGT TPHCM quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân; xử lý vi phạm phải đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự ATGT.