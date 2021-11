Hơn 17.000 phần tro, cốt người mất vì Covid-19 được về với gia đình

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí tối 15/11, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, 17.202 phần tro, cốt người không may qua đời bởi dịch Covid-19 đã được lực lượng quân đội trao trả lại cho các thân nhân, gia đình. Việc bàn giao được thực hiện cẩn thận, chu toàn nhất để thể hiện sự thành kính, cảm thông và sẻ chia đối người mất vì Covid-19 và thân nhân của họ.

"Hơn 17.000 phần tro, cốt đã được bàn giao về cho các gia đình ở TPHCM, miền Tây và Đông Nam Bộ. Các lực lượng của Quân khu 9, Quân khu 7 đã tới TPHCM tiếp nhận tro cốt, đưa về địa phương và trao cho các gia đình", Thượng tá Nguyễn Thanh Phong thông tin.