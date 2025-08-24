Hơn 16.000 quân nhân đổ về Ba Đình tổng hợp luyện lần 2: Hà Nội rực rỡ, người dân phủ đỏ 2 bên đường chờ đón

Tại Quảng trường Ba Đình, mọi công tác chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai vẫn đang gấp rút hoàn tất. Hệ thống âm thanh - ánh sáng được kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng đã ổn định đội hình.

Không khí trang nghiêm nhưng đầy háo hức bao trùm khắp không gian, sẵn sàng cho một đêm luyện tập quy mô lớn, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.