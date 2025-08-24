Hơn 16.000 quân nhân đổ về Ba Đình tổng hợp luyện lần 2: Hà Nội rực rỡ, người dân phủ đỏ 2 bên đường chờ đón

24/08/2025 17:03

Buổi tổng hợp luyện lần thứ hai lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.

16h10: Người dân hân hoan vẫy chào đoàn xe của các chiến sĩ

Đoàn xe chở các chiến sĩ đang qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng về điểm tập kết công viên Bách Thảo trong sự hân hoan của người dân, bên trong xe các chiến sĩ cũng đáp trả bằng những nụ cười rất rạng rỡ.

photoai 31
Ảnh: Viết Thanh
photoai 41
photoai 81
photoai
photoai 71
photoai 61
photoai 25
photoai2
Biển người đứng kín làn đường
photoai 63
Lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực
photoai 43
photoai 113
Các con phố khu vực lân cận đông đúc người qua lại
photoai 33

16h00: Những hình ảnh bên trong Quảng trường Ba Đình

Tại Quảng trường Ba Đình, mọi công tác chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai vẫn đang gấp rút hoàn tất. Hệ thống âm thanh - ánh sáng được kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng đã ổn định đội hình.

Không khí trang nghiêm nhưng đầy háo hức bao trùm khắp không gian, sẵn sàng cho một đêm luyện tập quy mô lớn, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

photoai 141
Ảnh: Như Hoàn
photoai 131
Chú thích ảnh
photoai 121
photoai 10
photoai 72
photoai 42
Chú thích ảnh
photoai 52
photoai 32

Biển người phủ đỏ những con phố

Đầu giờ chiều, tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát, tạo điều kiện để người dân quây quần bên nhau trong bầu không khí hân hoan. Sự háo hức lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.

photoai 9
photoai 7
photoai 3
Ảnh: NXH
photoai 1
photoai 2
Nhiều người mang theo đồ ăn để "tiếp sức"
photoai 151
photoai 181
photoai 191
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hon-16-000-quan-nhan-do-ve-ba-dinh-tong-hop-luyen-lan-2-ha-noi-ruc-ro-nguoi-dan-phu-do-2-ben-duong-cho-don-a565026.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hon-16-000-quan-nhan-do-ve-ba-dinh-tong-hop-luyen-lan-2-ha-noi-ruc-ro-nguoi-dan-phu-do-2-ben-duong-cho-don-a565026.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hơn 16.000 quân nhân đổ về Ba Đình tổng hợp luyện lần 2: Hà Nội rực rỡ, người dân phủ đỏ 2 bên đường chờ đón
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO