Hơn 16.000 quân nhân đổ về Ba Đình tổng hợp luyện lần 2: Hà Nội rực rỡ, người dân phủ đỏ 2 bên đường chờ đón

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.
16h10: Người dân hân hoan vẫy chào đoàn xe của các chiến sĩ
Đoàn xe chở các chiến sĩ đang qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng về điểm tập kết công viên Bách Thảo trong sự hân hoan của người dân, bên trong xe các chiến sĩ cũng đáp trả bằng những nụ cười rất rạng rỡ.
16h00: Những hình ảnh bên trong Quảng trường Ba Đình
Biển người phủ đỏ những con phố
Đầu giờ chiều, tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát, tạo điều kiện để người dân quây quần bên nhau trong bầu không khí hân hoan. Sự háo hức lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.