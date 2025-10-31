Hơn 15 năm Trung Nguyên TNT đồng hành cùng ngành nhựa Việt Nam

Ngành nhựa Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm qua, tuy nhiên việc duy trì phát triển bền vững và nâng cao năng suất vẫn là thách thức lớn. Việc ứng dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình sản xuất, đặc biệt ở hệ thống máy móc phụ trợ, là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Trung Nguyên TNT trở thành đối tác chiến lược của nhiều nhà máy nhựa trên toàn quốc, cung cấp các giải pháp máy móc và tự động hóa sản xuất giúp tối ưu chi phí, tăng năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp Việt Nam.
Hành trình hình thành và phát triển của Trung Nguyên TNT
Trung Nguyên TNT được xây dựng từ khát vọng mang công nghệ tiên tiến phục vụ ngành nhựa Việt Nam, không ngừng đổi mới để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất. Từ những bước khởi đầu khi sáng lập viên tiếp thu kinh nghiệm tại Đài Loan đến quá trình hợp tác quốc tế và thành lập công ty, Trung Nguyên TNT đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp máy móc phụ trợ hàng đầu cho ngành nhựa Việt Nam.
● Năm 2013: Sáng lập viên khởi nguồn ý tưởng từ kinh nghiệm tại Đài Loan.
● Năm 2018: Hợp tác cung cấp máy móc phụ trợ ngành nhựa.
● Năm 2022: Thành lập Trung Nguyên TNT, đánh dấu bước ngoặt phát triển chính thức, mở rộng quy mô, đa dạng sản phẩm và dịch vụ, trở thành đối tác tin cậy của các nhà máy nhựa trên toàn quốc.
Các sản phẩm và giải pháp toàn diện ngành nhựa của Trung Nguyên TNT
Trung Nguyên TNT cung cấp hệ thống máy móc ngành nhựa toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà máy nhựa – từ khâu làm mát, điều khiển nhiệt độ, cấp liệu, trộn, sấy, nghiền đến tự động hóa và phân loại thành phẩm.
- Máy giải nhiệt Chiller nhựa gồm dòng làm mát bằng gió và bằng nước, giúp ổn định nhiệt độ khuôn và nâng cao tuổi thọ thiết bị.
- Máy điều khiển nhiệt độ khuôn sử dụng nước hoặc dầu, đảm bảo độ chính xác và ổn định trong quá trình ép nhựa.
- Máy hút liệu, máy trộn, máy băm, phễu sấy, tủ sấy nhựa hỗ trợ chuẩn bị và xử lý nguyên liệu nhanh chóng, đồng đều, tiết kiệm năng lượng.
- Cánh tay robot cho máy ép nhựa bao gồm robot tay xéo, robot 3 trục và robot 5 trục – giúp tự động hóa quá trình lấy sản phẩm, giảm nhân công và tăng năng suất.
- Băng tải và sàng rung là giải pháp tối ưu cho khâu vận chuyển, phân loại và hoàn thiện sản phẩm.
Mỗi nhóm sản phẩm đều đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa dây chuyền sản xuất, giúp doanh nghiệp nhựa đạt hiệu quả cao hơn, giảm chi phí vận hành và đảm bảo chất lượng ổn định.
Giá trị Trung Nguyên TNT mang lại cho doanh nghiệp
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy móc phụ trợ ngành nhựa, Trung Nguyên TNT không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất, tiết kiệm năng lượng và hướng đến phát triển bền vững. Những giá trị nổi bật mà TNT mang lại gồm:
● Giải pháp máy móc linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô sản xuất, từ xưởng nhỏ đến nhà máy công nghiệp lớn.
● Thúc đẩy xu hướng tự động hóa và tiết kiệm năng lượng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành và phụ thuộc nhân công.
● Đồng hành cùng doanh nghiệp trong lộ trình sản xuất bền vững, góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và hiệu quả lâu dài.
Định hướng Trung Nguyên TNT trong tự động hóa sản xuất nhựa
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trung Nguyên TNT định hướng trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa sản xuất ngành nhựa tại Việt Nam. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Với tầm nhìn dài hạn, Trung Nguyên TNT mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhựa trong quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam.
Hơn 15 năm hình thành và phát triển là nền tảng vững chắc cho hành trình đổi mới của Trung Nguyên TNT. Doanh nghiệp khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành nhựa Việt Nam, mang đến những giải pháp công nghệ tối ưu giúp doanh nghiệp sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn và sẵn sàng cho tương lai tự động hóa.
