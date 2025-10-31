Hơn 15 năm Trung Nguyên TNT đồng hành cùng ngành nhựa Việt Nam

Ngành nhựa Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm qua, tuy nhiên việc duy trì phát triển bền vững và nâng cao năng suất vẫn là thách thức lớn. Việc ứng dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình sản xuất, đặc biệt ở hệ thống máy móc phụ trợ, là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Trung Nguyên TNT trở thành đối tác chiến lược của nhiều nhà máy nhựa trên toàn quốc, cung cấp các giải pháp máy móc và tự động hóa sản xuất giúp tối ưu chi phí, tăng năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp Việt Nam.

Hành trình hình thành và phát triển của Trung Nguyên TNT

Trung Nguyên TNT được xây dựng từ khát vọng mang công nghệ tiên tiến phục vụ ngành nhựa Việt Nam, không ngừng đổi mới để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất. Từ những bước khởi đầu khi sáng lập viên tiếp thu kinh nghiệm tại Đài Loan đến quá trình hợp tác quốc tế và thành lập công ty, Trung Nguyên TNT đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp máy móc phụ trợ hàng đầu cho ngành nhựa Việt Nam.

● Năm 2013: Sáng lập viên khởi nguồn ý tưởng từ kinh nghiệm tại Đài Loan.

● Năm 2018: Hợp tác cung cấp máy móc phụ trợ ngành nhựa.

● Năm 2022: Thành lập Trung Nguyên TNT, đánh dấu bước ngoặt phát triển chính thức, mở rộng quy mô, đa dạng sản phẩm và dịch vụ, trở thành đối tác tin cậy của các nhà máy nhựa trên toàn quốc.