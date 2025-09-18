Hơn 147.000 thí sinh bỏ nhập học đại học dù trúng tuyển năm 2025

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025 trên hệ thống là 773.167 em (tăng 95.181 thí sinh so với năm 2024) trên tổng số đăng ký xét tuyển là 849.544.

Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 625.477. Theo Bộ GD-ĐT, số thí sinh xác nhận nhập học đã tăng mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, như vậy, vẫn có đến 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học đại học, chiếm tỷ lệ 19,1%.