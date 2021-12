Hơn 14 tỷ thông báo khẩn về Covid đã được "lan tỏa" như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Đầu tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thông điệp phòng, chống dịch thời kỳ mới "5K + vaccine + công nghệ" các tỉnh, thành phố đồng loạt đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch.

Với hơn 67 triệu người dùng, Zalo được nhiều bộ ngành và địa phương lựa chọn để kết nối, truyền tải kịp thời những thông tin nhanh chóng, chính xác về Covid-19 đến người dân, trở thành nền tảng công nghệ hiệu quả hỗ trợ chống dịch.

Cầu nối xuyên suốt giữa người dân và chính quyền

Trong bối cảnh việc tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế tối đa, Zalo đã phát huy thế mạnh kết nối khi được nhiều địa phương vận dụng trong khai báo y tế, truy vết, gửi thông báo khẩn, cập nhật danh sách bệnh nhân Covid-19 tại địa phương, tiếp nhận phản ánh người dân thông qua tin nhắn, hotline,... đến các hoạt động phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Người dân xuất trình mã QR Khai báo y tế được lưu trữ trong thư mục "Ví QR" trên Zalo (Ảnh: Y Kiện).

Đơn cử tại TPHCM, công tác triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 truy tìm F0 trên diện rộng được nhiều quận triển khai hiệu quả nhờ ứng dụng Zalo để thông báo về kế hoạch, thời gian và hướng dẫn cụ thể đến người dân. Hay như tỉnh Bắc Giang cũng đã khởi tạo 3 kênh Zalo gồm: Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang; Công nhân KCN tỉnh Bắc Giang và Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác chống dịch.