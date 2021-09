Hơn 130 học sinh đầu tiên ở TP.HCM có thể đến trường từ 4/10

Học sinh ở TPHCM vẫn học trực tuyến là chủ yếu.

Theo ông Ngọc, Trường Thạnh An nằm ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, nơi đây đạt được tiêu chí vùng xanh an toàn trong một thời gian dài. Trường có 293 học sinh ở 7 khối lớp từ khối 6 đến 12. Nếu được chấp thuận, nhà trường sẽ tổ chức cho 131 em học sinh ở ba khối lớp gồm khối 6, 9 và 12 đến trường học tập.