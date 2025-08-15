Hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau 3 ngày phát động

Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người dân, thông qua ủng hộ trực tiếp tại tài khoản số 2022 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBbank) và các hình thức đóng góp khác.

Ông Hải Anh nhấn mạnh, kết quả này là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước. Nguồn lực quý báu này sẽ góp phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển.

Nhiều cá nhân, trong đó có văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, cùng đông đảo cộng đồng mạng đã lan tỏa hình ảnh ủng hộ thông qua mạng xã hội, chia sẻ minh chứng giao dịch để kêu gọi thêm sự chung tay. Bên cạnh đó, không ít người dân đã trực tiếp đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ.

Những nghĩa cử cao đẹp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn khẳng định, gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam – Cuba trong mọi hoàn cảnh.