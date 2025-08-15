Hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau 3 ngày phát động

Chỉ sau 30 giờ phát động (tính đến ngày 14-8-2025), chương trình đã đạt mốc 65 tỉ đồng.
Phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết chương trình nằm trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960 – 2025).
Theo kế hoạch, nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng để hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và triển khai các hoạt động nhân đạo bền vững. Ông Hải Anh khẳng định đây không chỉ là một chiến dịch nhân đạo, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế: “Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam”.
Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người dân, thông qua ủng hộ trực tiếp tại tài khoản số 2022 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBbank) và các hình thức đóng góp khác.
Ông Hải Anh nhấn mạnh, kết quả này là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước. Nguồn lực quý báu này sẽ góp phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển.
Nhiều cá nhân, trong đó có văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, cùng đông đảo cộng đồng mạng đã lan tỏa hình ảnh ủng hộ thông qua mạng xã hội, chia sẻ minh chứng giao dịch để kêu gọi thêm sự chung tay. Bên cạnh đó, không ít người dân đã trực tiếp đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ.
Những nghĩa cử cao đẹp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn khẳng định, gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam – Cuba trong mọi hoàn cảnh.
Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba triển khai trong 65 ngày
Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhân dân cả nước có thể truy cập vào địa chỉ https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288 hoặc tải App "Thiện nguyện" trên App Store, CH Play để cập nhập số tiền ủng hộ nhân dân Cuba.
Đặc biệt, sao kê danh sách ủng hộ cũng được công khai tại đây.
Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13-8 đến hết ngày 16-10-2025).
Các tổ chức, cá nhân, người dân có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức:
Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money).
Cùng với đó là trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ bạn nhỏ Cuba.