Hơn 120 cán bộ, viên chức Đài PT-TH Tiền Giang (cũ) phải nộp lại gần 2,5 tỷ đồng?

Sở dĩ có việc này là do vào năm 2020 - 2021, Đài đã sử dụng nguồn quỹ cải cách tiền lương để chi tiền lương chung cho toàn cơ quan (do chênh lệch mức tiền lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá đặt hàng sản xuất chương trình tuyên truyền theo Quyết định 199 của UBND tỉnh).

Tuy nhiên, theo Kết luận số 568 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), phần chênh lệch mức tiền lương tối thiểu chỉ được sử dụng nguồn cải cách tiền lương để bù đắp cho chênh lệch phát sinh trong năm tài chính. Do vậy, phần tiền lương tăng thêm phải hoàn về nguồn cải cách tiền lương là hơn 2,487 tỷ đồng.

Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (nay là Báo và Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp)

Theo đó, có 126 cán bộ, viên chức, người lao động của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang (cũ) phải nộp hoàn lại số tiền nêu trên (trong đó có 93 cán bộ, viên chức đang công tác tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp; số còn lại đã nghỉ hưu hoặc đã từ trần). Người phải hoàn lại số tiền cao nhất là 43,8 triệu đồng, thấp nhất là 5,4 triệu đồng; thời gian hoàn trả kéo dài đến hết năm 2026. Việc truy thu lại số tiền này rất khó khăn nhất là đối với các trường hợp đã mất hay nghỉ hưu nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên VOV, nhiều cán bộ, viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp) cho biết, sau khi sáp nhập, chưa bàn giao tài chính, tài sản xong, nên CBVC thu nhập giảm sút; nếu phải nộp lại khoản tiền này thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Do đó, số CBVC này mong được giãn thời gian hoàn trả tiền thu nhập tăng thêm đến hết năm 2027.