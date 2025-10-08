Hơn 1000 ngày 'đi tìm con' của Ngô Thanh Vân và chồng kém 11 tuổi

Mới đây, Ngô Thanh Vân xúc động chia sẻ hành trình hơn 1.000 ngày tìm kiếm và chờ đón khoảnh khắc con chào đời. Nữ diễn viên gọi đó là khoảng thời gian dài nhất, thử thách nhất trong cuộc đời.

"Hai năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang con trong bụng. Vậy là tròn 1.001 ngày mẹ chờ đợi để được nhìn thấy con. Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể… đã có lúc mẹ tưởng mình không thể đi tiếp.

Nhưng rồi hôm nay, khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến. Mẹ nhìn thấy con một cách trọn vẹn, khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ",