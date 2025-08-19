Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, công an công bố điểm nhận dạng

Thiện Lương| 19/08/2025 14:48

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bỏ trốn khỏi trại giam số 6 (Nghệ An). Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai cán bộ, chiến sĩ chốt chặn trên nhiều tuyến đường để truy bắt.

 Ngày 19/8, lãnh đạo xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

z6922429242817_5612a8722514df89d61824178f6b3f1e.jpg
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa. Ảnh: CACC

Ngay trong đêm 18/8, xã Hạnh Lâm đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức truy bắt phạm nhân trốn trại.

Được biết, Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6. Đến ngày 18/8, phạm nhân này đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1,6m, mũi lõm, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

z6922429251888_e90b3106e7a11d1197018dea8a182d9c.jpg
Lực lượng chức năng đang vây bắt phạm nhân. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp truy bắt.

Đến trưa 19/8, các lực lượng liên quan vẫn đang tổ chức truy tìm phạm nhân này.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/huy-dong-luc-luong-truy-bat-pham-nhan-tron-tai-o-nghe-an-2433659.html
