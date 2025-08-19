Hơn 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An, công an công bố điểm nhận dạng

Ngày 19/8, lãnh đạo xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

