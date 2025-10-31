Hơn 100 người mở đường mòn, gùi lương thực cho 1.700 người bị cô lập do sạt lở

Sau nhiều ngày bị cô lập vì sạt lở núi, sáng nay (31/10), xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở đường mòn băng qua điểm sạt để gùi lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm tiếp tế cho 400 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu ở 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng.

Trước đó, rạng sáng 28/10, sau một tiếng nổ lớn vang lên giữa rừng, đất đá và bùn nhão từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống, tạo thành dòng lũ quét chia cắt hoàn toàn các tuyến đường vào xã. Toàn bộ 5 thôn phía trong bị cô lập nhiều ngày, người dân thiếu lương thực và nước sinh hoạt nghiêm trọng.