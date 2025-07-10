Hơn 100 người chật vật giải cứu 3 nhà thám hiểm mắc kẹt trong hang động

Ngày 2/10, 3 người đàn ông trong một chuyến thám hiểm hang động ở eo biển Dowber Gill (Anh) đã gặp sự cố do cơn bão Amy đổ bộ sớm và mạnh hơn dự báo.

Dù đều là những nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, song họ vẫn không thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo Daily Mail, khoảng 21h cùng ngày, khi không thấy chồng trở về, vợ của 1 trong 3 người đàn ông đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, Hiệp hội Cứu hộ Upper Wharfedale Fell đã huy động lực lượng phối hợp với các đội cứu hộ hang động lân cận lên đường giải cứu người bị nạn. Tổng cộng hơn 100 tình nguyện viên đã được điều động tham gia chiến dịch giải cứu.