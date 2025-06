Hơn 100 người bị lừa mua vé Anh trai vượt ngàn chông gai

Hiện tại, cả hai đã mất liên lạc, dù T. nhiều lần hứa hẹn giao vé vào các ngày 7 và 10/6. Quản lý FC Cây bàng non cho biết đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đồng thời liên lạc MC, YouTuber Dustin Phúc Nguyễn - chủ kênh Dustin on the go - nhờ hỗ trợ tìm người.

Rạng sáng ngày 11/6, fanpage Dustin on the go đăng tải thông báo chính thức cho biết đang tiếp nhận thông tin về việc có cá nhân mạo danh kênh để thực hiện hành vi lừa đảo. Đại diện kênh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và sẽ phản hồi khi có kết luận chính thức.

MC Dustin Phúc Nguyễn khẳng định sẽ làm hết mình để giải quyết câu chuyện không đáng có này. Anh khẳng định sẽ trình báo công an để đi đến cùng sự việc. Vụ việc có tính nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người, vì vậy, MC Dustin mong muốn có khán giả cho mình thời gian để xử lý. Anh nhấn mạnh sẽ thông tin tới khán giả ngay khi có kết quả.