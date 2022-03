Hơn 100 người bị bỏng cổ tay vì đồng hồ thông minh

Phần pin nằm trong chiếc Fitbit Ionic bị quá nhiệt, do đó gây bỏng cho người đeo. 174 trường hợp ghi nhận tình trạng nhiệt độ pin quá cao, trong đó có 118 người sử dụng bị bỏng. Nhiều người còn đeo thiết bị khi ngủ để theo dõi sức khỏe.

Mẫu smartwatch Fitbit Ionic vừa bị phản ánh gây bỏng cổ tay người dùng, theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC). CNBC cho biết Fitbit đã bán được 1 triệu chiếc Ionic tại Mỹ và 700.000 chiếc trên toàn thế giới.

"Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thiết bị bán ra", Fitbit cho biết. Trong thông báo chính thức, Fitbit nhận định vấn đề này xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

CPSC khuyến cáo người dùng Fitbit nên ngừng sử dụng vòng đeo tay ngay lập tức và liên hệ hãng để được đổi trả. Trước đó, hãng liên tục nhận được phản hồi không tốt từ khách hàng về pin của Fitbit Ionic và yêu cầu hoàn tiền, Engadget cho biết.

Đại diện hãng smartwatch cho hay hãng đang thu hồi Fitbit Ionic của khách hàng sau vụ việc trên.

“Chúng tôi nhận được rất ít những trường hợp người dùng bị thương do sản phẩm. Số người bị bỏng do pin quá nhiệt do CPSC đưa ra chiếm chưa đến 0.01% lượng bán ra toàn cầu của chúng tôi.