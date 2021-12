Hơn 100 ngư dân trú tránh siêu bão Rai ngay trên biển Đông

Your browser does not support the audio element.

Ngày 18/12, khi có thông tin siêu bão Rai sẽ đi vào biển Đông, tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho hàng trăm tàu cá đang hành nghề trên biển đến nơi trú tránh an toàn. Tuy nhiên, có 11 tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) bị "kẹt" trên biển Đông.

Theo thông tin ban đầu, 11 tàu cá đang đánh bắt thì nhận được thông tin bão vào biển Đông. Các tàu này bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, hướng gió nên không thể chạy về bờ tránh trú bão. Do đó, 11 tàu cá với hơn 100 ngư dân quyết định trú tránh bão Rai (bão số 9) ngay trên biển Đông.