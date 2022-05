Hơn 100 ngôi nhà rạn nứt, gần 300 giếng cạn nước bất thường

Diện tích nghiên cứu 20 km2, gồm khu vực dân cư và dọc theo tỉnh lộ 532, đoạn từ xã Châu Hồng đến xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

"UBND huyện phối hợp với UBND xã Châu Hồng tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên cảnh giác, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định sản xuất, khắc phục thiệt hại… Theo dõi, bám sát thường xuyên, liên tục các điểm sụt lún và các điểm có nguy cơ; làm rào chắn, biển cảnh báo, san lấp để đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, tính mạng, gia súc của nhân dân...", ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết.

Giếng nước cạn khô tại xã Châu Hồng.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Tùng, hiện nay Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ đã và đang tiến hành làm việc khẩn trương, sớm tìm ra nguyên nhân, kết luận của việc xảy ra sụt lún, nứt nhà dân để trấn an tư tưởng của nhân dân; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và khắc phục sự cố để bà con an tâm trong cuộc sống.