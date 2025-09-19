Hơn 100.000 người Việt được đào tạo cloud, AI từ năm 2017

Amazon Web Services (AWS) vừa công bố nghiên cứu “Khai phá Tiềm năng AI của Việt Nam” hợp tác cùng Strand Partners thực hiện.

Kết quả khảo sát 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp và 1.000 cá nhân cho thấy mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, song phần lớn vẫn ở giai đoạn sơ khởi.

Doanh nghiệp Việt Nam mới ứng dụng AI ở mức cơ bản

Năm 2024, khoảng 47.000 doanh nghiệp mới triển khai AI, nâng tổng số đơn vị đã ứng dụng lên gần 170.000, chiếm 18% toàn quốc, tăng từ 13% năm trước.

Tốc độ này tương đương hơn 5 doanh nghiệp áp dụng AI mỗi giờ, cho thấy sức hút mạnh mẽ. Trong số đó, 61% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trung bình 16% nhờ AI, còn 58% tiết kiệm chi phí khoảng 20%.

Tuy vậy, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn mới khai thác AI cho các mục tiêu cơ bản như tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.