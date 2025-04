Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Trong số 1.031.163 thí sinh đã đăng ký dự thi, có 1.002.237 thí sinh lớp 12 thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chiếm 97,19%.

Số thí sinh tự do đăng ký là 28.926 thí sinh, chiếm 2,81%. Trong đó có 12.405 thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chiếm 1,2%) và 16.522 thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 (chiếm 1,6%).