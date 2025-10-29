Hơn 1 triệu người nói muốn tự tử với ChatGPT mỗi tuần

Công ty cho biết đã mời 170 chuyên gia y khoa và tâm lý trong mạng lưới Global Physician Network tham gia đánh giá mô hình, xem xét hơn 1.800 phản hồi liên quan đến tình huống tự làm hại bản thân và giúp soạn lại câu trả lời của chatbot cho các chủ đề nhạy cảm.

Theo OpenAI, nhóm chuyên gia được yêu cầu đánh giá xem liệu phản hồi của mô hình có “đạt chuẩn mong muốn” hay không - nghĩa là thể hiện phản ứng đồng thuận và phù hợp về mặt tâm lý học trong các tình huống cụ thể.

Từ lâu, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cảnh báo về “tính nịnh hót” (sycophancy) của chatbot - xu hướng đồng ý với người dùng ngay cả khi điều đó có thể gây hại. Họ lo ngại việc người dùng tìm đến AI để được an ủi tinh thần có thể khiến nguy cơ tổn thương tâm lý tăng cao, đặc biệt với người đang có vấn đề về cảm xúc.