Hơn 1,8 triệu tỉ đồng được 'bơm' ra nền kinh tế

Tại họp báo Chính phủ chiều 6-9, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong thời gian tới.

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, xuất phát từ các chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn.

Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, tiêu dùng và xuất khẩu bị ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính quốc tế.