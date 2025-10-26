Hơn 1.700 mặt hàng xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ được hưởng mức thuế suất 0%

Phát biểu với báo giới vào chiều 26/10 bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 47, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia - Tengku Zafrul Abdul Aziz cho biết với thỏa thuận này, 1.711 mặt hàng xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ sẽ được hưởng mức thuế suất 0%.

Danh mục miễn thuế bao gồm các sản phẩm chủ lực như dầu cọ, cao su, ca cao, một số thành phần dược phẩm và thiết bị hàng không. Tổng giá trị các mặt hàng này ước tính khoảng 5,2 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ. Chính sách miễn thuế sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày sau khi hai nước hoàn tất trao đổi văn kiện pháp lý.

Thỏa thuận Thương mại Đối ứng giữa Malaysia và Mỹ được ký kết bởi Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26/10/2025 tại Kuala Lumpur.

Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết mở rộng tiếp cận thị trường, không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu với hàng hóa Mỹ, đảm bảo quy định kỹ thuật minh bạch, thúc đẩy thương mại số, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và lao động quốc tế. Hai bên sẽ hợp tác về kiểm soát xuất khẩu, rà soát đầu tư và chống lẩn tránh thuế.

Về đầu tư, Malaysia cam kết tạo điều kiện cho khoảng 70 tỷ USD đầu tư vào Mỹ trong 10 năm tới, trong khi Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực trọng điểm tại Malaysia thông qua EXIM Bank và Tập đoàn Tài chính Phát triển quốc tế của Mỹ (DFC).

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ thương mại công bằng, minh bạch và bền vững giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần củng cố chuỗi cung ứng khu vực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung.