Hơn 1.200 đơn vị thuộc cấp xã chậm trả lương, Kho bạc Nhà nước ra công điện khẩn

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công điện khẩn số 12/CĐ-KBNN yêu cầu các khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị cấp xã, đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương trước ngày 15/9.

Công điện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình Chính quyền địa phương hai cấp.

Có hơn 1.200 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức do nhiều đơn vị chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. (Ảnh minh họa: KT)

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 9/9, trong tổng số 55.965 đơn vị cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, vẫn còn 475 đơn vị (chiếm 0,85%) chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có tới 1.225 đơn vị (chiếm 2,33%) chưa thực hiện chi lương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên và đảm bảo thời hạn đã cam kết, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương. Các phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp xã để hỗ trợ, hướng dẫn và chi lương kịp thời. Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/9.

Về xử lý các trường hợp đặc biệt, Công điện nêu rõ, đối với các đơn vị chưa được giao dự toán ngân sách hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực phải phối hợp với Sở Tài chính địa phương. Hai bên sẽ cùng báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo không một trường hợp nào bị chậm trễ do vướng mắc về thủ tục hành chính hoặc thiếu nhân sự.

Công điện cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước các khu vực báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị cấp xã theo hướng dẫn (tại Công văn số 9156/Kho bạc Nhà nước-CSPC ngày 5/8/2025). Việc báo cáo này nhằm tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ Tài chính, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý tài chính công.

Trước đó, tại phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giao Kho bạc Nhà nước đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đánh giá về tình hình thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập tới khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã.

Nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng, dẫn đến không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.