Hơn 1.000 người chết vì lở đất ở Sudan

PV/VOV-Cairo| 02/09/2025 17:07

Giới chức địa phương tại khu vực Dafur, miền Tây Sudan cho biết hơn 1.000 người đã chết trong vụ lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực vùng núi phía Tây Sudan.

Phong trào Giải phóng Sudan đang kiểm soát khu vực Dafur cho biết, vụ lở đất kinh hoàng sau nhiều ngày mưa lớn, xảy ra hôm 31/8, giờ địa phương, đã san phẳng và phá hủy hoàn toàn làng Tarasin thuộc vùng núi Marra ở Tây Sudan.

hon 1.000 nguoi chet vi lo dat o sudan hinh anh 1
Hiện trường lở đất ở Sudan. Ảnh: Noskhabar.

Toàn bộ cư dân trong làng với hơn 1.000 người, đều đã tử vong và chỉ có 1 người duy nhất sống sót. Hầu hết các thi thể đang bị vùi lấp tại chỗ hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Phong trào Giải phóng Sudan kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả thảm họa.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/hon-1000-nguoi-chet-vi-lo-dat-o-sudan-post1227137.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/hon-1000-nguoi-chet-vi-lo-dat-o-sudan-post1227137.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Hơn 1.000 người chết vì lở đất ở Sudan
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO