Hơn 1.000 cần thủ đổ về cuộc thi câu cá lóc khổng lồ ở Sri Lanka

Hơn 1.000 cần thủ đã đổ về thị trấn Wariyapola (miền trung Sri Lanka) để tham gia cuộc thi câu cá lóc khổng lồ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các loài động vật ngoại lai xâm lấn ở quốc đảo này, tờ Daily Mirror (Sri Lanka) hôm 22-9 đưa tin.

Cuộc thi diễn ra ở sông Dadura Oya hôm 20-9 với mục đích loại bỏ loài cá lóc khổng lồ bằng các biện pháp an toàn, bảo vệ hệ sinh thái bản địa khỏi loài động vật ngoại lai xâm lấn này và nâng cao nhận thức cộng đồng về mối nguy từ các loài xâm lấn.

Mặc dù nhiều người tham gia cuộc thi, nhưng do cá lóc khổng lồ là loại khó đánh bắt nên các cần thủ chỉ có thể câu được tổng cộng 22 con cá.