Hôm nay xét xử 2 Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Các bị can Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Trần Văn Hùng đã tham mưu, ký nháy các tờ trình văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến dự án trên.

Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung ban đầu có tên là Dự án trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch Vĩnh Trung, sau đổi tên thành Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, hiện tại là Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung (gọi tắt là dự án Vĩnh Trung) có diện tích 19,65 ha tại xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang).

Dự án trên với mục tiêu đầu tư ban đầu của là trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, sau đó điều chỉnh mục tiêu thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự mới để ở kết hợp với du lịch sinh thái.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cáo buộc ông Lê Đức Vinh khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh (2016-2019) đã ký nhiều quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai để thực hiện dự án Vĩnh Trung.

Cụ thể, giao đất khi chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất, giao đất trên thực địa ngày 22/8/2012 trước khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngày 18/2/2014; Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Không tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Đối với các bị can Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa từ năm 2006 đến năm 2015, bị can Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, bị can Trần Văn Hùng - nguyên Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai - Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu, đề nghị, thực hiện các hành vi vi phạm quy định Luật Đất đai 2003.