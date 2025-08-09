Hôm nay tuyên án phúc thẩm vụ cháy quán karaoke An Phú

Theo thông báo của HĐXX, chiều 8-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ tuyên án phúc thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) khiến 32 người thiệt mạng.

Nữ cán bộ tiếp tục kêu oan

Trong số 5 bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ) vẫn một mực khẳng định mình bị oan.

Còn các bị cáo khác là Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân, Vũ Trường Sơn, và Phạm Quốc Hùng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Hồng phạm tội ở 4 nội dung: Hồng là người nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú khi không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC; Hồng là người thuê ông Nguyễn Nhất Linh lắp đặt thiết bị PCCC cho cơ sở này;