Hôm nay, Toàn quyền Australia và Phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự kiện khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết: “Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn thể hiện chính sách của Australia về nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Về phía Việt Nam, việc đón Toàn quyền Australia đến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia” – Đại sứ Phạm Hùng Tâm nói thêm.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân

Hiện tại, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên cũng tích cực mở cửa thị trường cho sản phẩm nông sản của nhau.

Về đầu tư, tính đến nửa đầu năm 2025, Australia có 864 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 3,38 tỷ USD còn Việt Nam có 93 dự án đầu tư ở Australia với tổng vốn 551 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư nổi bật có thể kể đến công nghiệp chế biến chế tạo, thông tin truyền thông và dịch vụ lưu trú.

Australia là một trong những đối tác song phương cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng hỗ trợ ODA của Australia cho Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ AUD (khoảng 1,97 tỷ USD). Hồi tháng 3/2025, Australia công bố ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026 là 96,6 triệu AUD (hơn 63 triệu USD).

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường cũng như có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Toàn quyền sẽ gặp lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025, dự khai trương Viện Chính sách Australia - Việt Nam, tới thăm và làm việc tại TP.HCM.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Chuyến thăm của Toàn quyền Sam Mostyn cũng sẽ góp phần đưa hình ảnh đất nước Việt Nam trở nên gần gũi hơn với nhân dân Australia.