Hôm nay, toà xử vụ cơ sở mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ em

Theo lịch xét xử, hôm nay, 3-9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng.

Trước đó, phiên tòa ngày 15-8 phải hoãn do một bị cáo đang tại ngoại có sức khỏe yếu, không đủ khả năng tham gia phiên tòa.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) tại phiên tòa ngày 15-8. Ảnh: SONG MAI

Trong vụ án trên, VKSND TP.HCM truy tố Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng cùng các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh tội hành hạ người khác.