Hôm nay thông xe cầu Phong Châu mới, vượt tiến độ 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ

Đức Hoàng| 28/09/2025 09:45

Sáng nay (28/9), Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới.

Cầu Phong Châu mới chính thức thông xe, sớm hơn 3 tháng, tiết kiệm hơn 196,596 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư. Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Thọ gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tới dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án.

Cầu Phong Châu mới có chiều dài khoảng 652m, bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường đầu cầu. Điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ). 

Để hoàn thành dự án, ngay sau lễ khởi công (21/12/2024), chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”. Đến nay, dự án đã được thi công hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng.

W-IMG_5503.JPG.jpg
Cầu Phong Châu mới dài khoảng 652m, rộng 20,5m. Ảnh: Đức Hoàng

Đặc biệt, nhà thầu thi công được chỉ định là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết; huy động đầy đủ nhân lực, nguồn lực tài chính, thiết bị máy móc hiện đại để tập trung triển khai tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Bên cạnh đó, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, Lữ đoàn Công binh 249 đã thực hiện thành công nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bắc cầu phao ở khu vực cầu Phong Châu bị sập.

Trong gần một năm qua, cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành đã trở thành huyết mạch giao thông, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên quốc lộ 32C.

