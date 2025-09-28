Hôm nay thông xe cầu Phong Châu mới, vượt tiến độ 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ

Để hoàn thành dự án, ngay sau lễ khởi công (21/12/2024), chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”. Đến nay, dự án đã được thi công hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng.

Đặc biệt, nhà thầu thi công được chỉ định là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết; huy động đầy đủ nhân lực, nguồn lực tài chính, thiết bị máy móc hiện đại để tập trung triển khai tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Bên cạnh đó, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, Lữ đoàn Công binh 249 đã thực hiện thành công nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bắc cầu phao ở khu vực cầu Phong Châu bị sập.

Trong gần một năm qua, cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành đã trở thành huyết mạch giao thông, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên quốc lộ 32C.