Hôm nay sẽ diễn ra hội đàm thượng đỉnh Nhật Bản - Ấn Độ

Nếu không tính chuyến thăm Nhật Bản để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7) vào năm 2023 của ông Narendra Modi, đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Ấn Độ và Nhật Bản lại có một chuyến thăm qua lại ở cấp thượng đỉnh. Đây được coi là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhất của cả 2 nước với trọng tâm là hội đàm giữa hai Thủ tướng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 29/8. Tại đây, việc sửa đổi, nâng cấp Tuyên bố chung an ninh song phương 2008, khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực chất bán dẫn, khoáng sản chủ lực, trí tuệ nhân tạo, y dược…. với tên gọi “Sáng kiến hợp tác an ninh và kinh tế” sẽ được trao đổi và thống nhất.

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản dự định sẽ công bố kế hoạch đầu tư vào Ấn Độ khoảng 10.000 tỷ Yên (tương đương khoảng 68 tỷ USD) trong 10 năm tới, đồng thời 2 bên sẽ thỏa thuận về dự án trao đổi nguồn nhân lực với quy mô lên tới 500.000 người trong vòng 5 năm, trong đó, trước mắt, Nhật Bản sẽ tiếp nhận khoảng 50.000 nhân sự từ Ấn Độ. Đây là dự án có 2 mặt lợi ích với một bên có thể giúp Nhật Bản giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng hiện nay, còn mặt khác sẽ đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân tài cho Ấn Độ.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp xúc nhân Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10-2024 tại Lào (Ảnh: Jiji Press)

Về lĩnh vực an ninh, việc sửa đổi Tuyên bố chung 2008 sẽ cụ thể hóa nhiều nội dung như tăng cường huấn luyện và tập trận chung, hợp tác trong các sáng kiến liên quan đến thiết bị và công nghệ quốc phòng và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu – phát triển tự động hóa, Hiệp định mua lại và dịch vụ chéo (ACSA) được ký kết năm 2020…

Nhật Bản và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu từ năm 2014, đồng thời chia sẻ giá trị quan và tầm nhìn chung trong nhiều vấn đề chiến lược, đặc biệt là về “một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Hội đàm thượng đỉnh lần này có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để hai bên khẳng định lại những điểm song trùng, xác định những yếu tố bổ khuyết cho nhau cả về kinh tế và an ninh – quốc phòng, nhằm làm sâu sắc thêm hợp tác thực chất. Theo giới quan sát, hợp tác chặt chẽ Nhật - Ấn có khả năng định hình lại cấu trúc của Bộ tứ kim cương (QUAD), tái cân bằng các trục quan hệ và cán cân quyền lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình an ninh chiến lược khu vực châu Á-Thái Bình Dương.