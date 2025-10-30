Hôm nay, Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách 2026

Hôm nay (30/10), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, với nội dung tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, cùng kết quả thực hiện các nghị quyết 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế.

Tại phiên thảo luận, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội nhằm xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc pháp lý theo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 190/2025/QH15 và Nghị quyết 206/2025/QH15.

Đồng thời, báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 cũng được trình bày. Thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu.

Quốc hội tiến hành phiên thảo luận toàn thể tại hội trường

Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026 và phương án phân bổ ngân sách trung ương, trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2026-2028, tình hình thực hiện và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, cũng như tình hình tài chính và dự toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý.

Tại “Báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 Chính phủ trình Quốc hội”, Bộ Tài chính cho biết, bội chi ngân sách Nhà nước năm 2025 ước giảm khoảng 9,5 nghìn tỷ đồng, thể hiện sự cải thiện trong cân đối ngân sách. Dự toán thu ngân sách năm 2025 được xây dựng là 1.966,8 nghìn tỷ đồng, trong khi thực hiện 9 tháng đầu năm đã đạt khoảng 1.926 nghìn tỷ, tương đương 97,9% dự toán, tăng 30,5% so cùng kỳ năm 2024. Dựa trên tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách, Bộ Tài chính đánh giá cả năm 2025, tổng thu ngân sách ước đạt 2.388,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán và tăng 16,9% so với năm 2024, chiếm khoảng 18,7% GDP, trong đó phần thu từ thuế, phí đạt khoảng 13,5% GDP.

Về chi ngân sách, dự toán năm 2025 là 2.577,2 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng ước đạt 1.634,8 nghìn tỷ, bằng 63,4% dự toán và tăng 31,4% so với cùng kỳ. Báo cáo nhấn mạnh việc thực hiện ngân sách được quản lý chặt chẽ, đảm bảo cân đối chi tiêu, minh bạch các thông tin về thu, chi, góp phần hỗ trợ việc ra quyết định của Quốc hội và tạo niềm tin cho người dân về sự ổn định và hiệu quả trong quản lý tài chính nhà nước.

Phiên thảo luận cũng đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết 5 năm giai đoạn 2021-2025 về đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đồng thời dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các thành viên Chính phủ sẽ giải trình thêm những vấn đề đại biểu quan tâm.