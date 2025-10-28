Hôm nay, Quốc hội giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành; Xem video clip về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành; Thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Thành viên Chính phủ liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

(Ảnh minh họa)

Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và năm 2021 – 2025, dự kiến phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của Chính phủ , giai đoạn 2021-2025, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng; đã chi 47.000 tỷ đồng cho phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam xếp hạng 51/165, tăng 37 bậc so với năm 2016.

Trong đó, công tác phòng, chống bão lũ được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, nhất là đối với những cơn bão cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp (bão Yagi, Bualoi, Matmo…); xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng, sụt lún, sạt lở… tại các đô thị lớn, miền núi chưa được xử lý hiệu quả. Thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan hơn.

Theo báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội, việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Dù vậy, Đoàn Giám sát nhận thấy một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; việc tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng. Trong đó, ô nhiễm không khí (do bụi mịn) đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM.

Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề còn chưa được quan tâm đúng mức; hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rác sinh hoạt còn lạc hậu, hình thức chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỉ lệ cao...