Hôm nay, lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, cấm đường từ 11 giờ 30

Kế hoạch hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20 giờ tối 21-8. Trước khi hợp luyện các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Trước đó, các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào nội thành trong các tối 18, 19-8.

Tối nay 21-8, lần đầu các lực lượng hợp luyện diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hưởng



Sau đợt hợp luyện này, các lực lượng sẽ có thêm một buổi hợp luyện (20 giờ ngày 24-8) và hai buổi sơ duyệt (20 giờ ngày 27-8), tổng duyệt (6 giờ 30 ngày 30-8) trước khi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2-9.

Chương trình lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra các hoạt động như lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ.

Sau đó là chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Đường tập kết vào lễ đài:

Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).