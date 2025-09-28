Hôm nay, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước diễn ra tốt đẹp. Đây cũng là chuyến thăm lần thứ ba của ông Vyacheslav Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đến Việt Nam.

Hiện tại, Việt Nam và Nga đang kỷ niệm nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, hai nước có nhiều hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi như: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (tháng 5/2025); Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam (tháng 1/2025); Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Vladimir Yakushev sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Victorovich Volodin tại Nga vào tháng 9/2024.

Về quan hệ thương mại và kinh tế Việt Nam - Nga có sự tăng trưởng trong những năm gần đây. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 4,6 tỷ USD, tăng hơn 26%. Về đầu tư, tính lũy kế đến đầu tháng 8/2025, phía Nga hiện có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD, đứng thứ 26/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được duy trì. Hai nước đã thực hiện các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới tại Việt Nam mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân và tiến tới tổ chức năm chéo hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2026 - 2027.

Hợp tác địa phương tiếp tục được duy trì và tăng cường thông qua trao đổi đoàn cũng như ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nga.

Tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, hai bên phối hợp chặt chẽ. Trong đó, có sự phối hợp giữa các ủy ban chuyên trách và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác liên nghị viện, cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin là cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi toàn diện các vấn đề hợp tác song phương, từ kinh tế, thương mại, năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ đến giáo dục, văn hóa, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân…, cũng như hợp tác giữa Quốc hội hai nước; thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm cũng như tháo gỡ tồn tại, vướng mắc và xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Về phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, thực hiện vai trò giám sát của quốc hội hai nước trong việc triển khai hợp tác cũng như trao đổi những giải pháp định hướng cho chính phủ hai nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong hợp tác song phương trong giai đoạn hiện nay.