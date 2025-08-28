Hôm nay bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/2026

Lễ bốc thăm vòng bảng (league phase) Champions League mùa giải 2025/2026 sẽ diễn ra vào lúc 23h hôm nay, ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), tức một ngày sau khi vòng play-off kết thúc và xác định đầy đủ 36 đội bóng giành vé tham dự.

Ảnh: UEFA.

Theo thông báo từ UEFA, mùa giải năm nay tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu giống mùa trước với 36 đội được xếp hạng chung ở một giai đoạn (league stage).

36 đội sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa trên hệ số thành tích của các CLB trong 5 mùa gần nhất. Từ nhóm 1, từng đội sẽ lần lượt được bốc thăm và ghép cặp với 8 đối thủ khác nhờ hệ thống phần mềm chuyên dụng, nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Mỗi CLB sẽ có 8 trận đấu ở vòng league phase, bao gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Đáng chú ý, nguyên tắc quen thuộc vẫn được áp dụng: các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 CLB đến từ cùng một nền bóng đá khác. Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng và tính cạnh tranh cao cho vòng bảng mở rộng.

Mùa trước, đội vô địch là PSG sau chiến thắng 5-0 trước Inter Milan. Năm nay, cả 2 đội đều tiếp tục góp mặt. Dự kiến các trận đấu của league phase Champions League mùa giải 2025/2026 sẽ khởi tranh giữa tháng 9/2025.