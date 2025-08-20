Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (gồm 6 lần) vào 16h30 ngày 20/8 và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Theo thông báo, một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 ngay cuối giờ chiều nay 20/8, như: ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, Trường ĐH Công nghệ TPHCM; Trường ĐH Kinh tế - Luật; Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM,...