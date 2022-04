Hôm nay 13/4, toàn bộ học sinh mầm non tại Hà Nội trở lại trường

Tại Trường mầm non tư thục Thành Công (quận Tây Hồ), do trường học đóng cửa quá lâu nên nhiều giáo viên nghỉ việc. Đặc biệt, do thời gian dài không hoạt động nên khoảng 40% đồ chơi ngoài trời bị hoen gỉ nhưng chưa có kinh phí để mua sắm mới...

Khắc phục dần khi mở cửa

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố Hà Nội đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

Như vậy, mầm non là cấp học cuối cùng của Hà Nội đi học trở lại sau gần một năm nghỉ học chống dịch.

Ghi nhận tại một số quận, huyện, tỷ lệ đăng ký cho học sinh mầm non trở lại trường khá cao.

Huyện Hoài Đức có 40 cơ sở giáo dục mầm non. Các nhà trường cũng đã hoàn tất khâu lấy kiến khảo sát phụ huynh. Kết quả, có tổng số 92,3% cha mẹ học sinh đồng ý cho con quay lại trường học trực tiếp. Tỷ lệ này tại quận Hoàn Kiếm là 84,2%.

Dù vậy, đây chỉ là số liệu khảo sát ban đầu. Đến ngày 13/4 tới, tỷ lệ trẻ đi học trực tiếp dự báo có thể sẽ cao hơn so với con số phụ huynh đăng ký trước đó.