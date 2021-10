Hollywood ‘vươn vai đứng dậy’ sau đại dịch

Một trong những hãng phim lớn nhất thế giới là Disney mới đây đã ấn định ngày công chiếu của loạt phim mới sau Shang-Chi, No Time To Die và Dune. Trong số đó có Indiana Jones 5 trình chiếu muộn hơn cả năm trời so với dự kiến. Theo kế hoạch, bộ phim Indy tiếp theo và có thể là cuối cùng của Harrison Ford dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2022 nhưng hiện tại đã lùi lại 1 năm với lịch ấn định là 30/6/2023. Có vẻ như ekip làm phim muốn có thêm thời gian để chau chuốt cho bộ phim sau khi phần mới nhất Kingdom Of The Crystal Skull bị chê là kém hay nhất trong series.

Disney là vậy, còn Marvel có vẻ “ít kịch tính” hơn khi 4 bộ phim của hãng dự kiến ​​ra mắt vào năm 2022 đều đã thay đổi lịch. Cụ thể, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness đã chuyển từ tháng 3 sang ngày 6 tháng 5, Thor: Love And Thunder chuyển từ tháng 6 sang ngày 7 tháng 8, Black Panther: Wakanda Forever lùi từ tháng 7 đến ngày 11 tháng 11, và The Marvels (tên cũ Captain Marvel 2) đã chuyển từ tháng 11 năm 2022 sang ngày 17 tháng 2 năm 2023. Việc các phim trên lùi lịch chiếu kéo theo: Ant-Man And The Wasp: Quantumania bị đẩy lịch xuống ngày 28 tháng 7 năm 2023.

Điều đáng nói là Marvel đã phải loại khỏi kế hoạch sản xuất cũng như lùi lịch chiếu vô thời hạn một số dự án quan trọng khác. Cụ thể hai dự án phim (chưa có tên chính thức) vốn trước đó đã có kế hoạch phát hành vào 28 tháng 7 năm 2023 và ngày 6 tháng 10 năm 2023 đã bị hủy. Một dự án, cũng chưa có tên, được đẩy lùi lại 1 tuần, ban đầu dự kiến là ngày 10 tháng 11 năm 2023 thì nay dời đến 3 tháng 11. Cuối cùng, một bộ phim Live Action chưa có tên của Disney trước đây được ấn định phát hành vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 thì nay đã bị xóa khỏi lịch chiếu cùng với một bộ phim chưa có tiêu đề khác của 20th Century trước đó được thông báo sẽ công chiếu vào ngày 20 tháng 10 năm 2023.