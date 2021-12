Hollywood hoãn lễ trao giải Oscar danh dự do dịch bệnh COVID-19

Năm ngoái, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã hủy lễ trao giải Governors Awards do dịch bệnh.

Thông báo nêu rõ : “Do những bất ổn liên quan các biến thể của virus gây dịch bệnh và tác động có thể gây ra đối với cộng đồng, chúng tôi cảm thấy đây là quyết định tốt nhất và an toàn nhất cho những người nhận giải và các khách mời.”

Ngoài sự kiện trên, một số sự kiện nổi bật của Hollywood cũng bị hoãn hoặc hủy trong những ngày gần đây do dịch bệnh, trong đó có sự kiện thảm đỏ dành cho seri mới của phim Chiến tranh giữa các vì sao "The Book of Boba Fett," gala Liên hoan phim quốc tế Palm Springs và buổi công diễn vở nhạc kịch "Cyrano" của "vua lùn" Hollywood Peter Dinklage./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)